Umwelt

Klimawandel und Nitratbelastung für Wasserversorger schlecht

22.03.2018, 06:09 Uhr | dpa

Der Klimawandel und die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft erschweren den Wasserversorgern künftig das Gewinnen von ausreichend Trinkwasser in Niedersachsen. "Wir haben als Branche ein Mengen- und ein Qualitätsproblem beim Rohwasser", sagte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke in Hildesheim, Christoph Donner, anlässlich des Tags des Wassers an diesem Donnerstag. Im Norden Niedersachsens drohe wegen der Belastung des Grundwassers durch Gülle bereits das Überschreiten von Grenzwerten. Der Klimawandel führe dazu, dass sich insbesondere die Harzwasserwerke nicht mehr auf stets gut gefüllte Talsperren verlassen könnten.