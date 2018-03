Brände

Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

22.03.2018, 07:18 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Garbsen bei Hannover ist ein 27-Jähriger mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Polizei zufolge hatte seine Wohnung im ersten Obergeschoss in der Nacht zu Donnerstag Feuer gefangen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Flammen breiteten sich nicht auf weitere Wohnungen des Hauses aus. Alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde auf 250 000 Euro geschätzt.