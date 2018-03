Brände

Feuerwehr rettet Familie und Haustiere aus brennendem Haus

22.03.2018, 08:08 Uhr | dpa

Über eine Leiter hat die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag ein Schulkind und zwei Erwachsene aus einem brennenden Haus gerettet. Der Bub, der Mann und die Frau kamen nach dem Brand in Saal an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einen Hund und vier Katzen brachten die Retter in Sicherheit. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen an der Heizung im Nebengebäude des Anwesens ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens mehrere Zehntausend Euro.