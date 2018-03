Religion

Innenminister Grote: Auch der Islam gehört zu Deutschland

22.03.2018, 10:49 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat den Islam als einen Teil Deutschlands bezeichnet. "Deutschland ist stark vom Christentum geprägt, aber auch der Islam gehört mit zu Deutschland", sagte Grote am Donnerstag. Mit den rund 4,5 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen gehöre inzwischen auch ihre Religion zu Deutschland. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.

"Unabhängig davon, dass allein etwa zwei Millionen deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens sind, gilt die in unserem Grundgesetz verbürgte Religionsfreiheit selbstverständlich für alle, die in unserem Land leben", sagte Grote. Jede Religion müsse aber auf der Basis der Rechtsordnung und der darin zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Grundwerte ausgeübt werden, "welche wiederum auf der christlichen und jüdischen Tradition fußen". Gegenseitiger Respekt, Verständnis und Gesprächsbereitschaft seien maßgeblich für ein funktionierendes Leben in unserer Gesellschaft.

Grote reagierte damit auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, wohl aber die hier lebenden Muslime. Die Debatte wird seit Jahren immer wieder geführt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den Islam daraufhin als einen Teil Deutschlands bezeichnet. "Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist", sagte sie am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Bundestag.