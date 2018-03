Landtag

CDU-Fraktionschef: Spitzenkandidatur-Frage nicht beschränken

22.03.2018, 10:58 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sieht nicht nur die Landesvorsitzende Julia Klöckner und sich als mögliche Namen für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2021. "Ich will die Frage gar nicht beschränkt sehen auf zwei Köpfe", sagte Baldauf dem "Trierischen Volksfreund" (Donnerstag). "Wir werden gut überlegen müssen, mit welcher Person wir am besten ins Rennen gehen. Das entscheidet die Partei zu gegebener Zeit - nicht Julia Klöckner oder ich." Als Schwerpunkte in den kommenden Jahren nannte er die Versorgung mit Ärzten, Polizisten, Richtern, Staatsanwälten und Justizvollzugsbeamten.