Regierung

Bayern plant derzeit doch keinen Verkauf von Eon-Anteilen

22.03.2018, 10:58 Uhr | dpa

Die bayerische Staatsregierung plant keinen Verkauf der letzten größeren Industriebeteiligung des Freistaats am Energiekonzern Eon. In "absehbarer Zeit" stehe dies nicht an, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen.

Im Januar hatte der damals noch nicht zum Ministerpräsidenten gewählte Markus Söder (CSU) einen Verkauf nicht ausgeschlossen, und die potenziellen Einnahmen für die zeitnah geplante Errichtung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft ins Gespräch gebracht. Die dafür benötigten Mittel im dreistelligen Millionenbereich sollen nun anderweitig bereitgestellt werden.

Laut Beteiligungsbericht des Freistaats hält die Staatsregierung noch 28,8 Millionen Eon-Aktien. Der Kurs liegt bei knapp 8,91 Euro - somit wäre das Paket derzeit je nach tagesaktuellem Kurs zwischen 250 und 260 Millionen Euro wert. Den Großteil der einst zahlreichen Industriebeteiligungen des Freistaats hatte schon Söders politischer Ziehvater Edmund Stoiber in seiner Amtszeit als Ministerpräsident bis 2007 verkaufen lassen.