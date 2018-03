Kriminalität

Mehrere Hinweise auf gestohlenen Autokran

22.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Nach dem Diebstahl eines 48 Tonnen schweren, roten Autokrans in Stuttgart sind beim Besitzer zahlreiche Hinweise auf den Verbleib eingegangen. Am Donnerstagmorgen habe sich ein Zeuge gemeldet, der den Kran in Erfurt gesehen haben will, sagte der Geschäftsführer von Paule Schwertransporte, Rainer Schmid, am Donnerstag. Die Kriminalpolizei prüfe den Hinweis nun. Eine Meldung über eine Sichtung am Mittwoch auf einer Bundesstraße bei Herzberg im Harz habe die Polizei inzwischen verifiziert, sagte Schmid.

Die Polizei in Stuttgart wollte den Verlauf der Fahndung nicht kommentieren. Es werde europaweit nach dem Fahrzeug gefahndet. Diebe hatten den Kran in der Nacht zu Montag vom Paule-Firmengelände gestohlen. Der Kran hat einen Zeitwert von etwa 200 000 Euro und erreicht etwa 55 Kilometer pro Stunde.