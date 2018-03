Unfälle

Ein Toter bei Unfall mit Linienbus

22.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Bei einem Unfall bei Marbach am Neckar ist am Donnerstag ein Mensch getötet worden. An dem Unfall seien ein Linienbus und zwei Autos beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Bus seien zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere mitgefahren. Wie es zu dem Unfall kam und ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten auf der L1127 zwischen Marbach und Affalterbach (Landkreis Ludwigsburg) dauerten einige Stunden.