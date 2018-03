Freizeit

Stuttgarter Killesbergbahn startet Ostern in neue Saison

22.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Zum Osterwochenende startet die Killesbergbahn in Stuttgart in die neue Saison. Am Donnerstag drehte die Parkbahn mit Kindergartenkindern schon mal eine Testrunde. Wegen erwarteten Schneefalls fuhr die Diesellok "Blitzschwoab" die Kinder durch den Höhenpark Killesberg, ab Karfreitag sollen dann auch wieder die Dampflokomotiven "Santa Maria" und "Tazzelwurm" zum Einsatz kommen. In der Winterpause wurden die Züge und Loks gründlich gewartet. Die Liliputlokomotiven dampfen und tuckern ab Ostern bis Ende Oktober durch den Stuttgarter Park. Die Killesbergbahn ist laut Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) eine der letzten Parkeisenbahnen Deutschlands.