Auszeichnungen

Hochdotierte Preise an zwei Übersetzer

22.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat zwei Übersetzern hoch dotierte Preise verliehen. Der Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung geht an den Schriftsteller und Übersetzer Wolfgang Schlüter für seine Übertragungen aus dem Englischen, wie die Akademie am Donnerstag mitteilte. Sie würdige vor allem Schlüters "Verdienste um die englische Poesie". Den Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland erhält der spanische Germanist und Übersetzer Miguel Sáenz. Seine mehrfach ausgezeichnete Arbeit habe vor allem die Rezeption von Berthold Brecht und Günther Grass in Spanien befördert, hieß es seitens der Stiftung.

Die mit jeweils 15 000 Euro dotierten Preise werden Ende April im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im spanischen Salamanca vergeben. Das Preisgeld des Johann-Heinrich-Voß-Preises für Übersetzung wird vom Land Hessen zur Verfügung gestellt.