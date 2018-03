Regierung

Schwesig glaubt an Zukunft des Schiffbaus: Appell an Bund

22.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich nach einem Werftbesuch in Wismar zuversichtlich geäußert, dass mit dem Engagement der malaysischen Genting-Gruppe der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern eine gesicherte Zukunft hat. "Wer hier ein riesiges Kreuzfahrtschiff bauen lässt und weitere in Planung hat, der legt die Sache langfristig an", sagte Schwesig am Donnerstag in Wismar. Dort hatte es Anfang März den symbolischen Start für den Bau eines 342 Meter langen Kreuzfahrtschiffs für 5000 Passagiere gegeben. Schwesig sicherte bei der Finanzierung des mehr als eine Milliarde Euro teuren Ozeanriesen Unterstützung des Landes zu, machte aber deutlich, dass sie auch den Bund bei der Gewährung von Bürgschaften mit in der Pflicht sieht. "Ich erwarte, dass die neue Bundesregierung und der neue Bundeswirtschaftsminister zu den bisherigen Zusagen stehen", sagte Schwesig.