Landtag

Finanzminister verteidigt Deutschland-Rente gegen Kritik

22.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hält trotz Kritik am Konzept der Deutschland-Rente fest und will im Bundesrat dafür werben. Die betriebliche und die private Altersvorsorge seien in Deutschland unterentwickelt, begründete der Minister am Donnerstag in Wiesbaden den Vorstoß. Der Vorschlag aus Hessen sei daher eine gute Ergänzung für die bestehenden kapitalgedeckten Produkte. Schäfer wird das Modell an diesem Freitag in der Länderkammer erläutern und einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Bundesrat einbringen.

Der Vorschlag sieht einen neuen zentralen Rentenfonds (Deutschlandfonds) vor. Die Deutschland-Rente soll es zum Selbstkostenpreis geben, damit das Geld sicher ist vor überteuerten Angeboten. Die Arbeitnehmer sollen automatisch in ein solches kapitalgedecktes Altersvorsorgeprodukt einzahlen, wenn sie nicht widersprechen. Für Geringverdienende soll der Staat einen großen Teil der Beiträge übernehmen, damit kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht an den fehlenden finanziellen Mitteln scheitert.

Im hessischen Landtag wurde das Modell von der Opposition scharf kritisiert und abgelehnt. Die Lösungsansätze mit einem Staatsfonds sowie einer auf Aktienbesitz aufbauenden Altersvorsorge seien falsch, erklärten die Rentenexperten von SPD, Linken und FDP.

Wenn die Deutschland-Rente richtig gemacht werde, könne sie ein guter Zusatzbaustein sein, erklärte die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Zwingende Voraussetzungen seien jedoch ein bürokratiearmes Verfahren und Wettbewerbsneutralität.