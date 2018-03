Bundesländer

Niedersachsen bekommt mehr Geld aus Länderfinanzausgleich

22.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Niedersachsen hat im vergangenen Jahr unterm Strich etwas mehr Geld aus dem Länderfinanzausgleich erhalten als im Jahr zuvor. Das Land bekam 2017 insgesamt 696 Millionen Euro aus dem Ausgleichsfonds und damit rund 15 Millionen mehr als im Vorjahr, wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Topf ist zum Umverteilen von reichen zu armen Bundesländern gedacht.

Bayern war mit 5,89 Milliarden Euro 2017 erneut größter Geber im Finanzausgleich, schulterte aber einen etwas geringeren Anteil am Volumen als im Jahr davor. Weitere Geberländer waren Baden-Württemberg (2,8 Milliarden) und Hessen (2,5 Milliarden). Auch Hamburg war anders als im Vorjahr mit 40 Millionen Euro Geberland. Größter Profiteur war erneut Berlin, das 4,2 Milliarden Euro erhielt - 37,8 Prozent der Gesamtsumme. Insgesamt wuchs der Topf in diesem Jahr um 0,56 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr auf 11,2 Milliarden Euro an.