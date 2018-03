Versicherungen

Große Generali-Pläne trotz schrumpfenden Gewinns

22.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Der italienische Versicherungskonzern Generali will in Deutschland zum Marktführer Allianz aufschließen. Das Unternehmen wolle führender Privatkundenversicherer der Bundesrepublik werden, erklärte Deutschlandchef Giovanni Liverani am Donnerstag in München. Die Generali ist mit ihren Tochtergesellschaften Nummer zwei auf dem deutschen Versicherungsmarkt, allerdings ist der Abstand zur Münchner Konkurrenz groß: Die Generali verbuchte 2017 16 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, die Allianz mit knapp 35 Milliarden mehr als doppelt so viel.

Zur deutschen Generali-Gruppe gehören unter anderem die AachenMünchner und die Cosmos Direkt. Der operative Gewinn sank 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Millionen auf 827 Millionen Euro. In der großen Sparte der Lebensversicherung gingen die Beitragseinnahmen von 12,5 auf 10 Milliarden Euro zurück - planmäßig, wie der Konzern betonte. Die Generali baut das Lebensversicherungsgeschäft derzeit um, weil traditionelle Policen mit Garantiezinsen für die Kundschaft wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank unrentabel geworden sind.