Kriminalität

Fahnder schnappen Taschendiebe: Opfer kann Reise antreten

22.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Zwei Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen 31-Jährigen im Hauptbahnhof Hannover vor einer Reise nach Pakistan vor jeder Menge Unannehmlichkeiten bewahrt. Den beiden fiel am Mittwoch ein schon bekannter Taschendieb auf, dem sie unauffällig folgten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 22-Jährige und ein Mittäter sich den abgestellten Rucksack des 31-Jährigen schnappten, griffen die Fahnder zu. In dem Rucksack befanden sich neben einem Flugticket nach Pakistan ein Firmen-Computer und die Brieftasche des Opfers.

Im beschleunigten Verfahren wurden die Diebe bereits am Donnerstag verurteilt. Der 22 Jährige erhielt zehn Monate Haft ohne Bewährung, sein 39 Jahre alter Mittäter fünf Monate Haft auf Bewährung.