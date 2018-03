Notfälle

Wohnwagenbesitzer bei Gasexplosion schwer verletzt

22.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Bei einer Gasexplosion und einem Feuer in seinem Wohnwagen ist ein 59 Jahre alter Mann am Steinhuder Meer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rettete der Mann sich selbst aus seinem Camper in Mardorf und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Zeuge hatte am frühen Mittwochabend einen Knall gehört und Rauch aus dem Wohnwagen aufsteigen sehen.

Der Wohnwagen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache für die Gasexplosion aus. Den Schaden schätzt sie auf 25 000 Euro, da auch der Pkw des Mannes und ein benachbarter Wohnwagen durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden.