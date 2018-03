Unfälle

Mann fällt in Aufzugsschacht in der Hamburger Hafencity

22.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Ein 43-Jähriger ist der Hamburger Hafencity aus dem zweiten Obergeschoss in einen Aufzugschacht gefallen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann noch im Schacht notärztlich versorgt, bevor er von Höhenrettern und Feuerwehr gerettet werden konnte. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.