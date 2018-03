Prozesse

Angeklagter will sich zu Krawallen in Leipzig äußern

22.03.2018, 17:19 Uhr | dpa

Im Berufungsverfahren um gewalttätige Ausschreitungen vor mehr als drei Jahren in Leipzig hat der Angeklagte eine Aussage angekündigt. Sein Mandant werde sich am übernächsten Verhandlungstermin am 19. April zur Sache einlassen und auch auf Nachfragen antworten, sagte der Verteidiger des Angeklagten am Donnerstag vor dem Landgericht Leipzig.

Das Amtsgericht hatte den heute 24-Jährigen für schuldig befunden, sich im Januar 2015 an den Krawallen beteiligt zu haben und wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Darin war allerdings eine Vorstrafe mit eingeflossen. Sowohl Verteidigung wie auch Anklage gingen in Berufung.