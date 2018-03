Arbeit

Zoll findet falsche Rumänen in Fleisch-Unternehmen

22.03.2018, 17:19 Uhr | dpa

Beamte des Hauptzollamts Osnabrück haben bei einer Kontrolle in einem Fleischunternehmen im Kreis Cloppenburg illegal in Deutschland arbeitende Menschen aus der Ukraine, Moldawien und Russland gefunden. Die 20 Arbeitnehmer hätten gefälschte rumänische Ausweise vorgelegt, teilte das Zollamt am Donnerstag mit. In ihren Wohnungen fanden die Beamten aber die Originalausweise. Eine Genehmigung für Arbeit in Deutschland hatten die Werkvertragsarbeiter nicht. Sie mussten Deutschland verlassen. Gegen den Arbeitgeber wird wegen illegaler Ausländerbeschäftigung weiter ermittelt.

Bei der Kontrolle wurden 12 Firmen im Bezirk des Hauptzollamts überprüft. In 29 Fällen ergaben sich Unstimmigkeiten - darunter in vier Fällen der Verdacht, dass nicht der vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt wurde. Vier Mal gab es auch den Verdacht, dass die Menschen nicht bei der Sozialversicherung gemeldet wurden. Bei insgesamt 21 Personen gab es keine Arbeitsgenehmigungen.