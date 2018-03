Landtag

CDU für Alleingang bei Zwangsausgesiedelten-Entschädigung

22.03.2018, 17:28 Uhr | dpa

Die CDU-Landtagsfraktion plädiert für einen Thüringer Alleingang bei der Entschädigung von Menschen, die in der DDR zwangsweise aus dem Grenzgebiet ausgesiedelt wurden. Wenn es nicht gelinge, eine bundesländerübergreifende Regelung zu schaffen, sollte der Freistaat ein eigenes Programm auflegen, sagte der SED-Opferbeauftragter der CDU, Herbert Wirkner, am Donnerstag im Landtag. Menschen, die unter dem SED-Regime aus ihrem Zuhause vertrieben worden seien, sollten nicht länger auf eine Entschädigung warten müssen.

Die Politik dürfe dieses Thema nicht so lange aussitzen, bis keines dieser SED-Opfer mehr lebe, mahnte Wirkner. Zwangsaussiedlungen gab es vor allem in den 1950er und 1960er Jahren. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, mit den anderen ostdeutschen Bundesländern einen gemeinsamen Entschädigungsfonds aufzulegen.