Sportpolitik

Zeitungs-Redakteur Teuffel wird LSB-Direktor

22.03.2018, 17:28 Uhr | dpa

Der "Tagesspiegel"-Redakteur Friedhard Teuffel tritt zum 1. Oktober 2018 die Nachfolge von Heiner Brandi als Direktor des Landessportbundes Berlin (LSB) an. Das teilte der LSB am Donnerstag mit. "Mit Friedhard Teuffel haben wir einen erfahrenen und engagierten Sportexperten gewonnen, der den LSB gemeinsam mit dem Präsidium weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen wird", sagte LSB-Präsident Klaus Böger. Brandi geht in den Ruhestand.