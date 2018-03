Verkehr

Millionenschäden durch umgestürzte Bäume an Bahnstrecken

22.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in der Dresdner Region hat hohe Schäden durch umgestürzte Bäume beklagt. In den vergangenen 15 Monaten seien im Gebiet des VVO mehr als 20 Triebwagen mit Bäumen kollidiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dies habe einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. "Neben den Kosten für die Bahngesellschaften bedeutet das auch Ausfälle und weniger Platz in den Zügen, die noch fahren", betonte VVO-Chef Burkhard Ehlen. "So leidet der gesamte Nahverkehr unter den Folgen und die über Jahre gewonnen Kunden werden durch die Mängel abgeschreckt."

Der Verkehrsverbund verlangte von der DB Netz AG eine bessere "Vegetationskontrolle" entlang der Gleise. Nachdem im Januar die Strecke im Müglitztal mehrere Tage nicht befahrbar war, habe die DB Netz AG eine Verbesserung der Kontrollen angekündigt. "Bisher ist davon leider nichts zu merken", monierte Geschäftsführer Ehlen. "In den letzten Tagen sind erneut Züge ausgefallen und wurden Strecken gesperrt, da umgestürzte Bäume die Gleise blockierten." Besonders häufig seien die Regionalstrecken ins Erzgebirge und die Lausitz betroffen.