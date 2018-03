Fußball

Dynamo mit Erfolg gegen tschechischen Zweitligisten

22.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat am Donnerstag sein Testspiel beim tschechischen Zweitligisten Viktoria Žižkov mit 4:1 (0:1) gewonnen. Nachdem Petar Musa (3.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte, avancierte Rückkehrer Pascal Testroet (56./64.) in der Prager "eFotbal Aréna" mit zwei Treffern zum Matchwinner für Dynamo. Aias Aosman (66.) und Moussa Koné (75.) erhöhten zum Endstand.

Vor allem in den ersten 45 Minuten tat sich Dresden schwer. Cheftrainer Uwe Neuhaus wechselte zur Pause fast sein komplettes Team, nur der kurzfristig für Erich Berko in die Startelf gerückte Aosman durfte durchspielen. Zudem stand im zweiten Durchgang Stürmer Testroet erstmals nach rund sechsmonatiger Verletzungspause wieder für die Schwarz-Gelben auf dem Feld.

Dresden steckt tief im Abstiegskampf der 2. Liga, ist sieben Spieltage vor Schluss mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang derzeit Zwölfter. Nach der Länderspielpause empfangen die Sachsen den Tabellen-Zweiten 1. FC Nürnberg.