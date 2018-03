Tiere

Zweiter Fall von Rinderseuche im Kreis Osnabrück gemeldet

22.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch einer Rinderseuche auf einem Hof in Bramsche hat der Kreis Osnabrück einen weiteren Fall der Tierkrankheit gemeldet. Amtstierärzte hätten auch auf einem Hof in Ostercappeln-Schwagstorf eine Infektion mit dem für Menschen ungefährlichen Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1) festgestellt, teilte der Landkreis am Donnerstag. Ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer sei eingerichtet worden.

Der Betrieb ist nach Angaben der Behörde gesperrt. Die rund 300 Tiere müssten eingeschläfert oder geschlachtet werden. Weitere Untersuchungen sollen mögliche Kontakte zu anderen Beständen prüfen und klären, ob es einen Zusammenhang mit dem zuvor in Bramsche festgestellten Fall gibt. Am Mittwoch hatte der Landkreis über den Ausbruch der Seuche auf einem Betrieb mit rund 500 Tieren informiert.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Infektion auch schon auf andere Betriebe übergesprungen ist, ruft der Landkreis zur strikten Einhaltung von Hygienemaßnahmen auf. Die Krankheit zeigt grippeähnliche Symptome und ist für Rinder hoch ansteckend.