Fußball

Zuschauerausschluss: UEFA verurteilt Marseille zu Geldstrafe

22.03.2018, 20:08 Uhr | dpa

Olympique Marseille muss im Auswärtsspiel des Europa-League-Viertelfinals am 5. April bei RB Leipzig auf seine Fans verzichten. Die Europäische Fußball-Union UEFA ahndete damit am Donnerstag das Fehlverhalten von Olympique-Fans beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Athletic Bilbao am 15. März in Spanien. Die Anhänger hatten beim 2:1-Erfolg ihres Teams unter anderem Pyrotechnik abgebrannt.

Insgesamt darf Marseille für die nächsten zwei Auswärtsspiele auf UEFA-Ebene keine Tickets an die eigenen Anhänger verkaufen. Zudem muss der neunmalige französische Meister eine Geldstrafe von 30 000 Euro zahlen. Das Rückspiel gegen die Sachsen findet am 12. April in Marseille statt.