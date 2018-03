Volleyball

Volleys scheitern in der Champions League an Friedrichshafen

22.03.2018, 22:18 Uhr | dpa

Für die Berlin Volleys ist die Champions-League-Saison beendet. Der deutsche Volleyball-Meister verlor das Rückspiel in der Runde der besten zwölf Mannschaften beim VfB Friedrichshafen am Donnerstagabend deutlich mit 0:3 (19:25, 23:25, 22:25). Schon in der ersten Begegnung acht Tage zuvor hatte der Hauptstadtclub daheim eine 2:3-Niederlage einstecken müssen. Friedrichshafen feierte bereits den 34. Pflichtspielsieg in Folge und hat die BR Volleys in dieser Saison nun schon zum fünften Mal bezwungen.

Die BR Volleys, die in der vergangenen Saison in der Königsklasse im Final Four in Rom gestanden hatten, verschliefen die Anfangsphase der Partie in Friedrichshafen völlig. Mit bis zu acht Punkten Vorsprung (21:13) konnte sich der VfB im ersten Durchgang absetzen. Danach aber gestalteten die Gäste das Geschehen offener. Als der Australier Adam White im zweiten Satz durch Anschlagen des gegnerischen Blocks zum 22:22 ausglich, bestand vage Hoffnung, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch schon den ersten Satzball nutzte der VfB zu seinen Gunsten.

Volleys-Trainer Stelian Moculescu, der 19 Jahre lang bis 2016 beim VfB Friedrichshafen gearbeitet hatte, probierte immer wieder durch Spielerwechsel neue Impulse zu setzen. Doch die Gastgeber blieben unbeeindruckt und zogen ihr ruhiges, abgeklärtes Spiel bis zum Ende erfolgreich durch.