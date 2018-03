Extremismus

Straftaten von Rechts und Links: Jahresbericht vorgestellt

23.03.2018, 01:28 Uhr | dpa

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will heute die Statistik zu den politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr vorstellen. 2016 waren mehr als 2100 politische Straftaten begangen worden, zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Eine Steigerung gab es sowohl in der rechts- als auch in der linksextremen Szene sowie bei Ausländern. Der Schwerpunkt lag jedoch mit weit mehr als 1600 Fällen wie in den Vorjahren bei rechtsextremen Tätern.

Im vergangenen Jahr war aber zumindest die Zahl der Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterstützer nach Angaben des Innenministeriums leicht zurückgegangen. Danach gab es im Jahr 2017 insgesamt 267 dieser Straftaten, gegenüber 311 im Vorjahr. Allerdings blieb die Zahl der Gewalttaten gegen Migranten unvermindert hoch. 77 Flüchtlinge wurden bei Angriffen rechtsextremer Täter verletzt, im Jahr 2016 waren es 89 Gewaltopfer.