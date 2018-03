Tarife

Verdi ruft wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

23.03.2018, 01:58 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Die Arbeit soll heute vorübergehend niedergelegt werden in Mayen und Idar-Oberstein. Beteiligen sollen sich unter anderem Beschäftigte der Stadtwerke, der Verwaltung und der Krankenhäuser. Aufgerufen wurden auch Mitarbeiter beim Sozial- und Erziehungsdienst sowie in Kitas.

Damit soll im Tarifstreit vor der dritten Verhandlungsrunde der Druck auf Bund und Kommunen erhöht werden. Verdi fordert mehr Geld sowie eine Übernahmeregelung für Auszubildende. Eine nächste Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April geplant. An Warnstreiks am Donnerstag hatten sich in Rheinland-Pfalz nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Mitarbeiter beteiligt. Betroffen waren vor allem der öffentliche Nahverkehr und Kitas.