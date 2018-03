Verkehr

Längere Fahrten: Bahnsperrung im Ruhrgebiet beginnt

23.03.2018, 05:39 Uhr | dpa

fährt unter der maroden Brücke in Mülheim Styrum lang. Foto: Roland Weihrauch/Archiv (Quelle: dpa)

Von heute an müssen Bahnfahrer im Ruhrgebiet mehr Zeit einplanen: Wegen einer Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg wird es zu Umleitungen, Zugausfällen und Verspätungen kommen. Grund ist der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim/Ruhr. Die Vollsperrung dauert vom 23. März um 22.30 Uhr bis zum 9. April um 4.00 Uhr - insgesamt also gut 16 Tage während der NRW-Osterferien.

Zwischen Essen und Duisburg fahren während der Vollsperrung Schnellbusse im Zehn-Minuten-Takt, die nur in Mülheim halten. Die Fahrt wird nach Angaben der Deutschen Bahn zehn bis 23 Minuten länger dauern als mit Zügen - wenn alles glatt läuft. Der Abschnitt gehört zu den meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands mit täglich rund 700 Zügen.

Fern- und Nahverkehrszüge aus Dortmund nach Duisburg werden umgeleitet. Andere Züge enden in Essen. An den Bahnhöfen oder über eine Servicehotline können sich Kunden über alternative Verbindungen informieren.