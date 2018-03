Regierung

Anträge auf Gemeindefusionen noch Anfang April möglich

23.03.2018, 06:48 Uhr | dpa

Innenminister Georg Maier (SPD) will bei der Anmeldung weiterer Gemeindezusammenschlüsse in Thüringen kulant sein. Wenn die Frist, die bis Ende März läuft, um einige Tage überschritten werde, würden Anträge von Kommunen noch berücksichtigt, sagte Maier auf Anfrage. Er könnte sich eine Kulanzfrist von bis zu zwei Wochen vorstellen. "Mitte April müssten aber die letzten Anträge da sein. Dann ist wirklich Schluss", so der Innenminister. Maier rechnet in der bereits zweiten Fusionsrunde mit einer recht hohen Zahl an Anträgen für freiwillige Zusammenschlüsse, die vom Land mit Millionenbeträgen gefördert werden.