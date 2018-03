Brände

Brand in Wohnhaus: Zwei Menschen durch Feuerwehr gerettet

23.03.2018, 07:18 Uhr | dpa

Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Finkenwerder hat die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Gebäude gerettet. Der Dachstuhl geriet am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Rauch breitete sich in dem dreistöckigen Gebäude aus. Die beiden Bewohner, die von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen befreit wurden, kamen mit leichten Rauchvergiftungen in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Der Dachstuhl brannte komplett ab. Das Gebäude ist den Angaben nach vorerst nicht mehr bewohnbar.