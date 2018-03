Kommunen

Geschäfte in Darmstädter Innenstadt dürfen am Sonntag öffnen

23.03.2018, 07:18 Uhr | dpa

Eine zweitägige Open-Air-Ausstellung zu den Themen Mobilität und Verkehr mit bis zu 50 Ausstellern ist der Anlass: Die Einzelhändler in der Darmstädter Innenstadt dürfen an diesem Sonntag (25. März) ihre Geschäfte öffnen - von 13.00 bis 18.00 Uhr. Der Veranstalter der "Mobilitätsausstellung", der innerstädtische Gewerbeverein Citymarketing, muss nicht mit einer Klage der "Allianz für den freien Sonntag" rechnen.

"Die Stadt hat nach einigen Klagen vor einigen Jahren den Öffnungsradius derart verkleinert, dass wir nicht dagegen klagen brauchen", sagte Horst Gobrecht von der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe der Allianz darum, gegen die "ausufernde Interpretation" des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vorzugehen. Dieses erlaubt den Gemeinden (Paragraf 6 (1)) "aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen" bis zu vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr.

Nachdem die Verwaltungsgerichte in Hessen mehrere verkaufsoffene Sonntage kurzfristig verboten haben, ist die Verunsicherung bei vielen Städten groß, wie eine dpa-Umfrage ergab. Einige wie Frankfurt und Hanau verzichten in diesem Jahr daher ganz darauf, die Geschäfte an einem Sonntag zu öffnen.