Notfälle

Zeitungsbotin findet neugeborenes Baby vor Haustür

23.03.2018, 07:18 Uhr | dpa

Eine Zeitungsbotin hat am Freitagmorgen vor einer Haustür in Schwerin einen neugeborenen Jungen gefunden. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um das Baby, wie die Polizei mitteilte. "Der Säugling war unterkühlt und wird weiter medizinisch versorgt", berichtete ein Sprecher. Laut Deutschem Wetterdienst lagen die Temperaturen am Morgen in der Region bei einem Grad. Wer die Mutter des Jungen ist, war zunächst bislang unklar.