Kriminalität

Zwölfjährige Mädchen knacken Spielzeugautomaten mit Hammer

23.03.2018, 08:39 Uhr | dpa

Kriminelles Kinderspiel: Zwei zwölfjährige Mädchen sind beim Knacken eines Spielzeugautomaten erwischt worden. Das Duo aus Plauen (Vogtlandkreis) hatte die Glasscheibe mit einem Hammer eingeschlagen und wollte die Gummibälle aus dem Automaten klauen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Anwohner sah die Mädchen am Donnerstag bei ihrem Treiben und rief die Polizei. Die Beamten erwischten die Langfinger auf frischer Tat und übergaben sie ihren Eltern. An dem Spielzeugautomaten entstanden 100 Euro Schaden.