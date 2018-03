Unfälle

Auto fährt in Schulbus

23.03.2018, 10:19 Uhr | dpa

Ein Schulbus und ein Auto sind am Donnerstagmittag im Kreis Mainz-Bingen zusammengestoßen. Zwei Kinder seien nach der Kollision in Gensingen mit Kopfschmerzen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Ermittlungen hatte die 35-jährige Autofahrerin den Bus übersehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren 30 Menschen im Bus, 13 davon Schüler.