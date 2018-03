Kriminalität

Trickanrufe bei zwölf älteren Frauen

23.03.2018, 09:58 Uhr | dpa

Innerhalb weniger Stunden haben bei zwölf Bonner Seniorinnen falsche Polizisten angerufen. Die Betrüger baten die Frauen in der Nacht zu Freitag, ihnen - angeblich zum Schutz vor Diebstahl - Geld oder Schmuck auszuhändigen, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. "Alle Frauen waren extrem verunsichert und nervös", sagte der Beamte. Eine 84-Jährige habe sich so in die Sache hineingesteigert, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Alle Frauen wohnten in Bonn-Wachtberg. Ungewöhnlich sei darüber hinaus, dass die Anrufe abends und nachts erfolgt seien, zwischen 21 Uhr und 00.30 Uhr, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.