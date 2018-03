Unfälle

Mann stürzt in Gotha in ungesicherte Baustelle

23.03.2018, 09:58 Uhr | dpa

Eine ungesicherte Baustelle hat in Gotha zu einem Unfall geführt. Ein 49-Jähriger stürzte am Donnerstagabend in die nicht beleuchtete Grube auf einem Gehweg und verletzte sich leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Erde war demnach etwa 40 Zentimeter tief ausgehoben und die Pflastersteine um das Loch herum entfernt. Da kein Verantwortlicher erreicht werden konnte, übernahm die Feuerwehr die Absicherung der Baustelle.