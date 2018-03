Kriminalität

Seniorin zu clever für falschen Staatsanwalt

23.03.2018, 11:49 Uhr | dpa

Von einem angeblichen Staatsanwalt hat sich eine 77-Jährige in Saalfeld nicht ins Bockshorn jagen lassen. Ein Unbekannter hatte bei der Frau angerufen, sich als Staatsanwalt ausgegeben und behauptet, gegen die Seniorin liege ein Haftbefehl vor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie könne die drohende Haft aber durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Zudem versuchte der Mann, die Frau nach ihrem Vermögen auszufragen. Statt auf die Geldforderung einzugehen, marschierte die alte Dame am Donnerstag zur Polizei und erstattete Anzeige.