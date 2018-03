Kriminalität

Überfall auf Modegeschäft: Polizei sucht bewaffneten Räuber

23.03.2018, 11:58 Uhr | dpa

Nach einem Raubüberfall auf ein Modegeschäft in Hamburg-Lohbrügge fahndet die Kripo nach dem bewaffneten Täter. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrohte der Unbekannte am Donnerstag die 50 Jahre alte Inhaberin mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargelds. Als die Frau die Kasse öffnete, schnappte sich der Täter nach Polizeiangaben knapp 50 Euro und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.