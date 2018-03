Unfälle

Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

23.03.2018, 11:58 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Der 35-Jährige wurde auf einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Radler eine rote Ampel missachtet, sagte ein Polizeisprecher. Ein Sachverständiger für Unfallrekonstruktion wurde in die Ermittlungen einbezogen.