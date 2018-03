Kriminalität

Razzia von Zoll und Polizei in Erfurt

23.03.2018, 14:39 Uhr | dpa

In Erfurt haben Polizei und Zoll zehn Lokale durchsucht und dabei unter anderem 1,3 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak gefunden. Das teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt am Freitag mit. Demnach ging es bei den Durchsuchungen am Donnerstag um Schwarzarbeit, Steuerfragen und gewerberechtliche Aspekte wie den Jugendschutz.

An der Razzia waren 36 Beamte beteiligt. Einen Zusammenhang mit Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage der dpa. Unter den durchsuchten Lokalen waren Shisha-Bars, Gaststätten und eine Spielhalle. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Nach Angaben des Zolls hatten drei Beschäftigte keine Arbeitserlaubnis. Sie gingen einer Arbeit nach, obwohl sie nur Touristenvisa für Deutschland besaßen. Ein Beschäftigter bezog nach Angaben des Zolls trotz seiner Arbeit Sozialleistungen vom Jobcenter der Arbeitsagentur - ein klassischer Fall von Schwarzarbeit. Außerdem habe es Hinweise gegeben, dass in zwei Lokalen der Mindestlohn nicht gezahlt worden sei. Nach Angaben des Hauptzollamtes in Erfurt laufen die Ermittlungen noch. So würden derzeit noch Dokumente und Lohnbücher aus den durchsuchten Lokalen geprüft.

In Erfurt wurden in der jüngeren Vergangenheit häufiger Gaststätten und Shisha-Bars durchsucht. Erst am Dienstag gab es Razzien in mehreren Lokalen im Norden der Landeshauptstadt. Ende Januar hatte der Zoll schon einmal bei einem großen Einsatz in einer Erfurter Bar rund 80 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak gefunden.