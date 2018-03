Buntes

Polizei holt betrunkenen Speisewagen-Kellner aus ICE

23.03.2018, 13:09 Uhr | dpa

Einen volltrunkenen Bordbistro-Mitarbeiter haben Bundespolizisten in Braunschweig aus einem ICE der Deutschen Bahn herausholen müssen. Statt die Gäste im Speisewagen ordentlich zu bedienen, hatte sich der 33-Jährige auf der Fahrt von Basel Richtung Berlin am Donnerstag tüchtig selber eingeschenkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Reisende sich beschwerten, stellte er die Bedienung ganz ein und der Zugchef forderte ihn auf, in Braunschweig den Zug zu verlassen. Der Trunkenbold weigerte sich jedoch und wurde aggressiv. Als die daraufhin alarmierten Beamten eintrafen, verließ der Mitarbeiter freiwillig den Zug. Einen Alkoholtest verweigerte er. Das Bordbistro blieb bis Berlin geschlossen.