Rekorde

29 überdimensionale Ostereier in Osterode

23.03.2018, 13:18 Uhr | dpa

Osterode am Harz macht seinem Namen in den Ostertagen alle Ehre. Am Freitag eröffnete das nach Angaben der Veranstalter größte Osternest Südniedersachsens in der 22 000-Einwohner-Stadt. Auf dem zentralen Kornmarkt stimmen 29 überdimensional große Ostereier in bunten Farben auf die Feiertage ein. Gesponsert sind sie von ansässigen Unternehmen, sodass das Dekoprojekt eine "schöne Gemeinschaftsaktion" ist, sagte Rolf Grönig, Vorsitzender des Vereins für Tourismus und Marketing.

Für das emsländische Dorf Lathen ist Osterode am Harz wohl trotzdem kein ernstzunehmender Konkurrent. Mit einem 250 Quadratmeter großen Osternest erhoffen sich die Einwohner dort einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.