Kommunen

Eiermann-Bau soll Heimat für Kreative werden

23.03.2018, 13:18 Uhr | dpa

Das einzige Bauwerk des Architekten Egon Eiermann (1904-1970) in Thüringen soll nach Jahren des Leerstands mit neuem Leben erfüllt werden. In dem nach seinen Plänen Ende der 1930er Jahre umgebauten Fabrikbgebäude in Apolda sollen Werkstätten, Studios und Ateliers für Unternehmer, Gründer und Künstler entstehen, teilte die Leitung der Internationalen Bauausstellung (Iba) am Freitag mit. Zudem werde Ende Mai die bislang in Weimar beheimatete Iba-Geschäftsstelle in das Gebäude umziehen. Eiermann ist vor allem bekannt für den von ihm entworfenen Neubau der Berliner Gedächtniskirche und der deutschen Botschaft in Washington.

Die Iba entwickelt Ideen für Thüringer Kommunen, unter anderem im Städtebau. Die Projekte sollen 2019 in einer Ausstellung im Eiermann-Bau gezeigt werden.

Die Industriehallen, in denen bis in die 1990er Jahre Feuerlöscher hergestellt wurden, seien ein "wirklich guter Standort für Unternehmen, Kreative und Künstler", sagte Projektleiterin Katja Fischer. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit lichtdurchfluteten, an ein Schiffsdeck erinnernden Hallen liegt deutlich abseits des Apoldaer Stadtzentrums neben einem Eisenbahn-Viadukt.