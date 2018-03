Kommunen

Wetzlar verschließt NPD die Türen

23.03.2018, 22:18 Uhr | dpa

Eine geplante Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen NPD kann in Wetzlar nun doch nicht stattfinden. Nach langen juristischen Auseinandersetzungen entschied die mittelhessische Kommune am Freitagabend, ihre Stadthalle am (morgigen) Samstag nicht für das Treffen zu öffnen. Sie begründete das damit, dass die Partei bestimmte Voraussetzungen für einen Mietvertrag wie einen ausreichenden Versicherungsschutz nicht erfüllt habe. "Daher steht die Stadthalle an diesem Tag nicht für die NPD-Veranstaltung zur Verfügung und bleibt geschlossen."

Das betreffe sowohl die geplanten Rede- wie Musikbeiträge, hieß es aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen. "Das Hausrecht der Stadt Wetzlar wird gegebenenfalls durch die Polizei gewahrt. Um die Stadthalle ist eine Absperrung eingerichtet."

Wetzlar hatte wochenlang und bis zur letzten Minute versucht, die NPD-Veranstaltung zu verhindern, war aber stets an den Gerichten gescheitert. Zuletzt ging es der mittelhessischen Kommune darum, wenigstens Auftritte von Rechtsrock-Bands zu verhindern. Damit hätte die Veranstaltung keinen Wahlkampfcharakter mehr gehabt, argumentierte die Stadt. Doch von einer angekündigten Untersagungsverfügung sah sie am Freitag ab. Diese würde gegen einen zuvor ergangenen Gerichtsbeschluss verstoßen, sagte ein Sprecher.

Neben dem Verwaltungsgericht Gießen musste sich auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH) mit der Veranstaltung beschäftigen. Dieser bestätigte am Freitag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen, wonach der Stadt ein Zwangsgeld von 7500 Euro drohe, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist den Mietvertrag für die Halle unterzeichne. Die NPD erhielt damit Recht.

Die VGH-Richter befanden, dass der Auftritt von Bands den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung nicht infrage stelle, zumal auch Reden geplant seien. Es sei nicht ersichtlich, "dass hier eine Wahlkampfveranstaltung lediglich vorgeschoben werde, um ein Konzert mit rechtsradikalen Musikgruppen und Texten durchzuführen".

Man erkenne zwar die Entscheidung des VGH an, teilte die Stadt weiter mit. Doch der Mietvertrag könne nicht zur Verfügung gestellt werden, da die Partei die Vertragsvoraussetzungen dafür nicht erfüllt habe. Ein Stadtsprecher konnte am Abend zu möglichen rechtlichen Konsequenzen keine Angaben machen.

Auf Facebook reagierte die NPD Hessen aufgebracht. "Die Stadt Wetzlar verstößt gegen geltendes Recht und verweigert die Nutzung der Stadthalle!", hieß es. Die Partei warf der Stadt "organisierte Behördenkriminalität" vor.

Unklar war auch, welchen Einfluss die Entscheidung der Stadt auf ein geplantes "Festival der Demokratie" und eine Gegendemo hat. Dazu waren mehr als 1000 Teilnehmer erwartet worden. Zu der NPD-Veranstaltung sollten etwa 300 Besucher kommen. Die Polizei erwartete für Samstag "demonstrative Aktionen" in Wetzlar und will vor Ort weiterhin Präsenz zeigen.