Verkehr

Limburg genehmigt Auto-Tuner-Treffen am Ostersamstag

23.03.2018, 14:49 Uhr | dpa

Osterfest der PS-Freaks: Am Ostersamstag werden sich beim sogenannten "Car-Samstag" etliche Tuner bei Limburg treffen. Wie Polizei und Stadt Limburg am Freitag mitteilten, hat die Stadt das Event der Auto-Freunde in diesem Jahr offiziell genehmigt. Beim ICE-Bahnhof südlich der Stadt stünden fast 400 Parkplätze bereit. Die Polizei kündigte an, illegal getunte Autos notfalls stillzulegen und ihr Augenmerk auf Verkehrsverstöße zu richten.

In den vergangenen Jahren war es am Karfreitag - von Tunern "Car-Freitag" genannt - laut Polizeiangaben zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Allein in Frankfurt hatten Polizisten im vergangenen Jahr 138 Fahrer, 94 Autos und 5 Motorräder kontrolliert. 29 Fahrzeuge seien aus dem Verkehr gezogen worden, weil durch Veränderungen an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen war.

Der Limburger Polizei zufolge werden die Treffen der Auto-Freunde an der A3-Anschlussstelle der Stadt seit 2016 am Ostersamstag genehmigt.