Freizeit

Skilifte auf Wasserkuppe laufen wieder

23.03.2018, 14:58 Uhr | dpa

Der Skilift in in Willingen. Foto: Uwe Zucchi/Archiv (Quelle: dpa)

Der Frühling hält allmählich Einzug in Hessen, am (morgigen) Samstag werden Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad erwartet - aber Ski- und Snowboardfahren ist in den großen Wintersportgebieten noch immer möglich. Wegen neuer Schneefälle wurden auf der Wasserkuppe, Hessens höchstem Berg (950 Meter), die Lifte am Freitag wieder angeschaltet - und dabei war die Saison eigentlich schon für beendet erklärt worden. Aber sechs Zentimeter Neuschnee auf die bestehende Auflage aus Eis und Kunstschnee motivierten die Betreiber zum Saison-Comeback.

"Wer konnte ahnen, dass wir noch mal Schnee bekommen. Jetzt wollen wir ihn auch nutzen", sagte Katharina Happel vom Rhön-Info-Zentrum auf der Wasserkuppe. Am Roten Moor kann Langlauf betrieben werden. Je nach Temperatur-Entwicklung sei eventuell auch Betrieb bis Ostern möglich.

Auch im nordhessischen Willingen laufen alle Lifte, 15 an der Zahl. Im Skigebiet liegen - dank Kunstschnee - noch 40 bis 50 Zentimeter Schnee. "Wir fahren das komplette Programm", sagt Liftbetreiber Jörg Wilke. "Die Bedingungen sind noch recht gut. Wer Spaß am Skifahren hat, kann die Gelegenheit noch mal nutzen". Auch in der nächsten Woche sei Skifahren noch möglich. Im benachbarten Winterberg (NRW) läuft der Liftbetrieb ebenfalls noch, 17 Anlagen laufen.

Der Himmel in Hessen ist am Wochenende überwiegend bewölkt. Am Samstag ist es meist niederschlagsfrei. Vor allem im Süden zeigt sich auch mal länger die Sonne. Am Sonntag wird es mit Temperaturen von 8 bis 13 Grad ähnlich mild.