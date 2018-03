Verkehr

Baustelle Michendorf über Osterfeiertage dreispurig frei

23.03.2018, 14:58 Uhr | dpa

Die Großbaustelle an der A10 bei Michendorf soll über Ostern kein größeres Nadelöhr als üblich sein. Es stünden an den Feiertagen alle drei Fahrstreifen zur Verfügung, teilte die bundeseigene Planungsgesellschaft deges am Freitag auf Anfrage mit. Der Berliner Ring zwischen den Autobahndreiecken Potsdam und Nuthetal wird derzeit auf acht Fahrspuren ausgebaut. Dabei kommt es immer wieder zu Staus. Auch bei drei Fahrspuren gibt es Behinderungen, weil die Trasse enger als üblich ist. Auch Unfälle sorgen wiederholt für Wartezeiten. Der Ausbau des Abschnitts soll im Jahr 2020 vollendet sein. Es ist der am stärksten befahrene Bereich des Berliner Rings.