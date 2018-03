Museen

Neues Museum für Unterammergau

23.03.2018, 16:19 Uhr | dpa

Das bayerische Oberland bekommt ein neues Kunstmuseum. Der Unternehmer und Kunstliebhaber Christian Zott baut für fünf Millionen Euro in seinem Heimatort Unterammergau ein Gebäudeensemble, zu dem neben dem Museum ein Innovationszentrum und ein kleines Hotel gehören. Ziel sei es, einen neuen Raum für Innovation und Kultur zu schaffen, sagte Zott am Freitag beim ersten Spatenstich. Die Gebäude sollen mit ihrer Architektur an die Giebel örtlicher Bauernhäuser erinnern.

Das Museum, das voraussichtlich den Namen "Kunsthalle Zott" tragen wird, soll im Herbst 2019 eröffnen. Auf rund 700 Quadratmetern werden Skulpturen und Bilder aus Zotts eigener Kunstsammlung zu sehen sein. Daneben seien wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst geplant, hieß es - und es wird wahrscheinlich als erstes Museum in Deutschland Werke des Malers und ehemaligen Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi zeigen.

Der Unterammergauer Bürgermeister Michael Gansler sagte, das Projekt bringe neue Impulse für die Region - und einen neuen Tourismusmagneten. "Mit der Kunsthalle ziehen wir ganz andere Gäste an - das ist positiv für die ganze Region."