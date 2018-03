Kriminalität

Zwei Männer nach Raubüberfall in Wohnung festgenommen

23.03.2018, 16:19 Uhr | dpa

Nach einem Überfall auf einen 48-Jährigen in seiner Wohnung in Kaiserslautern sind zwei Männer festgenommen worden. Die 36 und 37 Jahre alten Männer seien am Sonntagnachmittag gewaltsam in die Wohnung des Mannes eingedrungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bewaffnet mit einem Messer und einer Pistole forderten sie ihn auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Anschließend flohen sie mit dem Handy des 48-Jährigen und Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Männer wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ihnen wird schwerer Raub und versuchte räuberische Erpressung vorgeworfen.